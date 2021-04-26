Политолог Марков рассказал, о чем будут беседовать Путин и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину обсудить темы русского языка и церкви и обязательно затронуть ситуацию в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину обсудить темы русского языка и церкви и обязательно затронуть ситуацию в Донбассе.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с журналистами сайта 360tv.ru заявил, что ранее предложенные Зеленским темы не являются основными: украинский лидер наверняка попытается на встрече с Путиным поговорить про Донбасс.

"Зеленский очень хочет добиться встречи с Путиным, но никак не может. Поэтому в качестве таких аргументов и предлагает эти темы. Но главное — он хочет обсуждать Донбасс, а Путин Донбасс сейчас обсуждать не будет", — считает Марков.

Он сказал, что лидер Незалежной в попытках выслужиться перед Вашингтоном готов пойти на самые "агрессивные" действия в проведении внешней политики.