Турецкий политик заявил о необходимости признать Крым частью РФ

Турецкая партии Vatan в ходе митинга у посольства США в Анкаре предложила признать Крымский полуостров российской территорией.

Турецкая партии Vatan в ходе митинга у посольства США в Анкаре предложила признать Крымский полуостров российской территорией.

Акция протеста состоялась после заявления президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Турции. Представитель партии Vatan ("Родина") предложил в ответ "на атаку" американского лидера признать Крым территорией России

Заявление американского лидера было "основано на популизме", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Более полутора миллиона этнических армян были истреблены на территории страны в начале XX века, однако турецкое правительство не признает наличие геноцида.