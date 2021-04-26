Британия обнародовала санкционный список с российскими гражданами

Британская сторона внесла 14 граждан РФ в антикоррупционный санкционный список. Соответствующий документ был обнародован на сайте правительства Соединенного Королевства.

Британская сторона внесла 14 граждан РФ в антикоррупционный санкционный список. Соответствующий документ был обнародован на сайте правительства Соединенного Королевства.

Всего под ограничения Лондона попали 22 человека, включая россиян. В антикоррупционный список вошли предприниматели, банкиры и чиновники, которые, по мнению британских дипломатов, могли быть "причастны" к незаконному присвоению государственной собственности на сумму 230 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Пекин готов оказать поддержку Москве на фоне новых антироссийских санкций Запада.