Суд признал экс-замначальника новосибирского УГИБДД банкротом

Суд Новосибирской области признал банкротом бизнесмена и бывшего заместителя начальника УГИБДД региона Дениса Жданова. В отношении него введена процедура реструктуризации.

Суд Новосибирской области признал банкротом бизнесмена и бывшего заместителя начальника УГИБДД региона Дениса Жданова. В отношении него введена процедура реструктуризации.

Признать его несостоятельным потребовала бывшая супруга мужчины, совладелица автодилера "СЛК-Моторс", Наталья Жданова в феврале текущего года. Она также признана банкротом. Иск она подала через своего арбитражного управляющего. Просроченная задолженность бывшего замглавы УГИБДД составила 1,6 млн евро.

Ранее арбитражный апелляционный суд в Томске признал незаконной операцию по перечислению средств за границу, которую совершила Наталья Жданова. Она перевела более 1,6 млн евро со своего счета в Княжестве Монако на счет гражданского общества S.C Dream. Деньги были возвращены в конкурсную массу должника.