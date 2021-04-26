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20:39   26 Апреля 2021
Происшествия

Суд признал экс-замначальника новосибирского УГИБДД банкротом

Суд признал экс-замначальника новосибирского УГИБДД банкротом

Суд Новосибирской области признал банкротом бизнесмена и бывшего заместителя начальника УГИБДД региона Дениса Жданова. В отношении него введена процедура реструктуризации.

Признать его несостоятельным потребовала бывшая супруга мужчины, совладелица автодилера "СЛК-Моторс", Наталья Жданова в феврале текущего года. Она также признана банкротом. Иск она подала через своего арбитражного управляющего. Просроченная задолженность бывшего замглавы УГИБДД составила 1,6 млн евро.

Ранее арбитражный апелляционный суд в Томске признал незаконной операцию по перечислению средств за границу, которую совершила Наталья Жданова. Она перевела более 1,6 млн евро со своего счета в Княжестве Монако на счет гражданского общества S.C Dream. Деньги были возвращены в конкурсную массу должника.

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