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20:32   26 Апреля 2021
Общество

Идею возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку поддержал генерал-полковник Шилов

Идею возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку поддержал генерал-полковник Шилов

Мнение о возвращении памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве высказал генерал-полковник Иван Шилов.

Инициативу вернуть монумент в центр столицы России председатель российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, генерал-полковник Иван Шилов поддержал в ходе пресс-конференции "Общественной службы новостей". Темой эфира стало "Восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве".

"Я всегда с уважением относился к этому профессионалу, который действительно был настоящим государственным деятелем, политическим деятелем", — заявил Шилов.

Дзержинский делал все для того, чтобы государство было авторитетным и крепким, подчеркнул спикер. Шилов также обратил внимание на важность проработки вопроса о том, в какое время лучше всего вернуть монумент на историческую позицию.

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