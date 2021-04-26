Правоохранители три дня ищут пропавшего в Петербурге 13-летнего подростка

Полицейские третий день не прекращают поиски исчезнувшего подростка. По словам жительницы Петербурга, 13-летний сын вышел из дома вечером и не возвращался.

Полицейские третий день не прекращают поиски исчезнувшего подростка. По словам жительницы Петербурга, 13-летний сын вышел из дома вечером и не возвращался.

Семья проживает в Кировском районе. Ребенок вышел из квартиры и с тех пор никакой связи с ним нет. Подросток был одет в синюю куртку с полосками зеленого и коричневого цветов. На нем была серая шапка, на ногах — синие ботинки.

Согласно предположению матери, школьник может заниматься попрошайничеством, в том числе и в транспорте.

Еще одна жительница Петербурга ранее обратилась в полицию по факту исчезновения 17-летнего сына. Ей известно только, что юноша пошел гулять с друзьями, сообщал ФАН.