20:32 26 Апреля 2021Происшествия
Правоохранители три дня ищут пропавшего в Петербурге 13-летнего подростка
Полицейские третий день не прекращают поиски исчезнувшего подростка. По словам жительницы Петербурга, 13-летний сын вышел из дома вечером и не возвращался.
Полицейские третий день не прекращают поиски исчезнувшего подростка. По словам жительницы Петербурга, 13-летний сын вышел из дома вечером и не возвращался.
Семья проживает в Кировском районе. Ребенок вышел из квартиры и с тех пор никакой связи с ним нет. Подросток был одет в синюю куртку с полосками зеленого и коричневого цветов. На нем была серая шапка, на ногах — синие ботинки.
Согласно предположению матери, школьник может заниматься попрошайничеством, в том числе и в транспорте.
Еще одна жительница Петербурга ранее обратилась в полицию по факту исчезновения 17-летнего сына. Ей известно только, что юноша пошел гулять с друзьями, сообщал ФАН.