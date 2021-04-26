Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:48   26 Апреля 2021
Россия

Хазин объяснил, как слова Путина разрушили планы Чехии против России

Хазин объяснил, как слова Путина разрушили планы Чехии против России

Польша, Венгрия и Словакия не решились после обращения президента РФ поддержать Чехию в дипломатическом скандале, инициированном Соединенными Штатами против России, заявил экономист Михаил Хазин.

Эксперт считает, что руководство трех государств Вышеградской четверки вняло словам Владимира Путина, предупредившего, что все инициаторы и исполнители антироссийских мер сильно пожалеют после асимметричного ответа Москвы.

«Чехи выслали российских дипломатов, а в ответ РФ взяла и выслала чешских. Причем такое количество, что деятельность чешского посольства фактически стала невозможной. Чехи стали ждать поддержки со стороны Словакии, Польши и Венгрии. Но те, видимо, увидели и услышали Путина, и поэтому отказались», — рассказал в эфире радио «Говорит Москва» Хазин.

Хазин объяснил, как слова Путина разрушили планы Чехии против России

Экономист уверен, что после закрытия посольства РФ в Чехии россияне все равно смогут ездить в Прагу, используя шенгенскую визу, но для Чехии отсутствие посольства в России станет серьезным ударом. По словам Хазина, чешские обвинения в причастности «российских агентов» Петрова и Боширова к взрывам на оружейных складах во Врбетице восприняли «как анекдотические» даже в Праге.

Ранее политтехнолог Сергей Маркелов в интервью «Политике Сегодня» объяснил, чем выгоден для чешских политических элит дипломатический конфликт с Россией и как он отразится на гражданах Чехии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #политика #чехия #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров