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20:29   26 Апреля 2021
Происшествия

Пьяные новосибирцы устроили драку с рабочими из-за качества дорог

Пьяные новосибирцы устроили драку с рабочими из-за качества дорог

Полиция разбирается с дракой прохожих и дорожных рабочих в Новосибирске. Нетрезвые мужчины решили "научить" строителей асфальтировать дорогу.

Инцидент произошел в Октябрьском районе на пересечении улиц Кирова и Автогенной. Пьяная компания спровоцировала конфликт, в который втянула дорожных рабочих.

Прохожие решили покритиковать строителей за плохое качество дорог, но получили отпор. Словесная перепалка закончилась дракой. Строители защищались лопатами и дали достойный отпор противникам.

После случившегося рабочие обратились в полицию. Стражи порядка ищут провокаторов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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#дороги #драка #строители

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