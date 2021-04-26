Турцию ждет полный локдаун из-за роста количества случаев коронавируса

Полный локдаун вступит в силу в Турции с 29 апреля. Он продлится до 17 мая, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Полный локдаун вступит в силу в Турции с 29 апреля. Он продлится до 17 мая, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Соответствующее решение принято по окончании заседания кабинета министров. Все офисы в Турции во время локдауна закроются. Исключение распространяется лишь на некоторые организации, руководству которых удастся достичь договоренности с министерством внутренних дел. Междугородние поездки будут осуществляться лишь при наличии разрешений. Предполагается, что общественный транспорт будет курсировать только при условии 50% загруженности.