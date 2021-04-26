Медиацентр "Патриот" и ФАН приглашают экспертов для обсуждения цен на топливо

Онлайн-эфир на тему "Рост цен на бензин в России" пройдет на площадке ФАН и Медиагруппы "Патриот".

Онлайн-эфир на тему "Рост цен на бензин в России" пройдет на площадке ФАН и Медиагруппы "Патриот".

Эксперты устроят дискуссию на тему "Рост цен на бензин в России" во вторник, 27 апреля, в 15:00 по московскому времени. Онлайн-эфир будет проведен Федеральным агентством новостей и медиацентром "Патриот".

Сейчас в России зафиксировано повышение цен на нефть. В течение последних четырех месяцев стоимость энергоносителя выросла на 24%. Министерство финансов и Министерство энергетики РФ готовы поддерживать нефтяников, чтобы сдержать рост розничных цен на бензин и дизель.

Правительство действует иначе. Недавно было объявлено о подготовке мер к временному органичению вывоза топлива за пределы Российской Федерации. Бензин будет включен в перечень товаров, "существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".

Специалисты в рамках эфира постараются ответить, почему в стране, которая является одним из ключевых игроков на рынке экспорта нефти, постоянно растут цены на топливо. Трансляцию можно будет посмотреть на странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.