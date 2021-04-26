Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир о ситуации с протестами в США

Пресс-конференция на тему "Массовые протесты в США: полицейский беспредел или диктатура толерантности" состоится в медиацентре "Патриот" 27 апреля в 16:00 по московскому времени.

Пресс-конференция на тему "Массовые протесты в США: полицейский беспредел или диктатура толерантности" состоится в медиацентре "Патриот" 27 апреля в 16:00 по московскому времени.

Суд в США недавно признал виновным бывшего полицейского Дерека Шовина в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин может быть приговорен к 40 годам заключения. Точный срок станет известен через два месяца.

Журналисты и приглашенные эксперты обсудят вопрос полицейского насилия на примере дела Флойда. Также гости эфира сравнят работу сотрудников правоохранительных органов в России и США.

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий. Прямой эфир будет доступен по ссылке. Архив материалов и онлайн-трансляций Медиагруппы "Патриот" можно посмотреть здесь.