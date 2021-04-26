Кортунов рассказал, в каком случае Берлин может выслать российских дипломатов

Доказательная база Чехии, которая обвинила российских дипломатов в шпионаже и во взрывах на военных складах семилетней давности, очень слаба. Именно поэтом на сторону Праги встали очень немногие страны Евросоюза, и Германии в их числе не оказалось.

Доказательная база Чехии, которая обвинила российских дипломатов в шпионаже и во взрывах на военных складах семилетней давности, очень слаба. Именно поэтом на сторону Праги встали очень немногие страны Евросоюза, и Германии в их числе не оказалось.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, который прокомментировал заявление немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса о том, что Германия не заинтересована в конфронтации с Москвой.

«Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», — заявил глава МИД ФРГ в эфире телеканала ARD.

При этом, как передает агентство ТАСС, Маас заявил, что политики, постоянно требующие все более жестких мер в отношении Москвы, являются «хитрецами». Прежде, чем следовать их призывам, следует хорошенько все взвесить и продумать, так как ответные санкции не принесут пользы, подчеркнул министр.

Также Маас отметил, что российско-германские отношения сейчас очень плохие, но это не значит, что они должны такими оставаться и впредь.

«В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт – и уж точно не мы здесь, в Европе», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Комментируя эти слова немецкого министра иностранных дел, Андрей Кортунов напомнил, что доказательная база чешских властей, возложивших на Россию вину за взрывы на оружейных складах в селе Врбетица в 2014 году, очень слаба, и нестыковки в версии Праги находят уже даже немецкие журналисты.

«Неслучайно Чехию в этом вопросе поддержали очень немногие члены Евросоюза, — подчеркнул эксперт. — В подобных ситуациях Германия традиционно предпочитает оставлять решение возникших проблем на усмотрение Еврокомиссии».

При этом слова Хайко Мааса, по словам Андрея Кортунова, отражают нежелание Берлина ухудшать отношения с Москвой, особенно в преддверии предстоящих парламентских выборов, которые пройдут в ФРГ осенью 2021 года и, возможно, приведут к изменению правящей коалиции.

«Поэтому особенности внутриполитического процесса Германии диктуют необходимость осторожности. Более того, Берлин просто не хочет слишком раздражать Москву», — считает политолог.

При этом он отметил, что, если Чехия сможет предоставить в закрытом режиме на уровне Евросоюза неопровержимые доказательства выдвинутых против России обвинений, Германия может изменить свою позицию и решиться на высылку российских дипломатов, как это уже сделали несколько восточноевропейских стран.

Но даже и в этом случае, добавил Андрей Кортунов в заключение, Берлин представит этот шаг не как собственную позицию, а как часть общеевропейской политики.