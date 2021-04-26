Попутчик-маньяк получил 25 лет за убийство начальницы "Бургер Кинга"

Мособлсуд приговорил Виталия Чикирева к 25 годам заключения за убийство девушки, к которой он подсел как попутчик через популярный сервис BlaBlaCar.

Мособлсуд приговорил Виталия Чикирева к 25 годам заключения за убийство девушки, к которой он подсел как попутчик через популярный сервис BlaBlaCar.

Мужчина выслушал приговор судьи сидя, вальяжно закинув ноги на скамейку. По словам экспертов, у Чикирева наблюдается смешанное расстройство личности, сниженный уровень эмпатии и неспособность сопереживать другим.

Из всего срока 10 лет осужденный проведет в тюрьме, последующие года — в колонии строгого режима.

"Суд приговорил Чикирева к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме с ограничением свободы сроком на год и десять месяцев", — сообщили в подмосковной прокуратуре.

Виталий уже имел судимости по статьям "Убийство", "Разбой" и "Неправомерное завладение автомобилем".

По данным следствия, убийство девушки произошло в ночь на 24 декабря 2018 года. Авто-леди направлялась из Москвы в Тулу. По пути к ней в машину подсел Виталий. Попутчик напал на девушку-водителя, задушил ее и спрятал труп в лесном массиве в городском округе Чехов. Как сообщали СМИ, убитая работала директором ресторана быстрого питания "Бургер Кинг".