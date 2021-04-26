Погребинский: президент Украины не рассчитывал на ответ Москвы, когда хамил Путину

Украинский президент Владимир Зеленский, записывая обращение к российскому коллеге с предложением провести встречу в Донбассе, забыл, что направляет свое приглашение старшему товарищу и говорил так, будто зовет его на дачу.

Украинский президент Владимир Зеленский, записывая обращение к российскому коллеге с предложением провести встречу в Донбассе, забыл, что направляет свое приглашение старшему товарищу и говорил так, будто зовет его на дачу.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Первый независимый» высказал киевский политолог, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам эксперта, все действия, предпринимаемые Владимиром Зеленским, ведут к тому, что Украина окончательно потеряет Донбасс. И записывая обращение к Владимиру Путину, Зеленский, очевидно, не понимал, что его предложение может быть принято.

«Я уж не говорю о том, что сам факт переговоров с Зеленским под большим вопросом, но и когда он предложил встретиться в Донбассе, причем абсолютно не в дипломатическом тоне, отмечает политолог. — Примерно так, как мог бы сказать (президент США Джо) Байден Зеленскому: «Ты приезжай на дачу ко мне, поговорим с тобой». Таким тоном он разговаривал».

Нынешний президент Украины, по словам Погребинского, просто не понимает некоторых вещей, а люди, которые направляют Зеленского в политике, не объясняют ему, как нужно себя вести, как разговаривать со старшими товарищами, и тому подобное.

«Поэтому он не рассчитывал (на ответ Кремля)… это очередной видосик для галочки, чтобы показать, что он что-то делает для поиска мира. Ничего он не делает для поиска мира. Все, что он делает, ведет в конечном счете к потере Донбасса», — заключил Погребинский.

Напомним, в конце минувшей неделе, президент РФ Владимир Путин ответил на видеообращение к нему украинского лидера Владимира Зеленского с предложением провести встречу по урегулированию конфликта в Донбассе. В ответном заявлении, президент РФ заявил, что переговоры об окончании конфликта на востоке Украины Зеленскому нужно вести непосредственно с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. Также Владимир Путин добавил, готов провести с украинским коллегой двусторонние переговоры в Москве по вопросам взаимоотношений Москвы и Киева.