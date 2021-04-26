Медиагруппа "Патриот" и "Наш Бийск" стали официальными партнерами

Газета Алтайского края "Наш Бийск" и Медиагруппа "Патриот" объявили о начале информационного сотрудничества.

Газета Алтайского края "Наш Бийск" и Медиагруппа "Патриот" объявили о начале информационного сотрудничества.

Издание "Наш Бийск" публикует новости крупного промышленного центра Южной Сибири. Партнерство с газетой поспособствует активному информационному развитию регионов России, поделился мнением глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук. Обмен контентом будет осуществляться на постоянной основе.

"Мы очень рады стать частью команды крупной федеральной медиагруппы", — отметила главный редактор газеты "Наш Бийск" Татьяна Хоцяновская.

Россияне смогут больше узнать о происходящих в Алтайском крае событиях, а жители Бийска будут оперативно знакомиться с новостями федерального уровня, считает Хоцяновская. Медиагруппа "Патриот" и "Наш Бийск" планируют совместную поддержку проходящих на территории Южной Сибири мероприятий.