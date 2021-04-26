Организаторы фестиваля "Дорога на Царьград" наградили Медиагруппу "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и издание "Народные новости" выступили информационными партнерами фестиваля "Дорога на Царьград", а по итогам мероприятия получили награды.

Медиагруппа "Патриот" и издание "Народные новости" выступили информационными партнерами фестиваля "Дорога на Царьград", а по итогам мероприятия получили награды.

Санкт-Петербург отпраздновал седьмую годовщину присоединения Республики Крым к России. Художественно-публицистический фестиваль "Духовная экспедиция "Дорога на Царьград" состоялся в досуговом центре "Красногвардейский". Организаторы мероприятия выразили благодарность изданию "Народные Новости" и Медиагруппе "Патриот" за информационное сопровождение фестиваля и вручили награду.

Сотрудники "Народных Новостей" поделились своими впечатлениями от участия в мероприятии. Они отметили яркие номера участников, пропитанные любовью к Родине. Редакция издания в дальнейшем готова оказать медийную поддержку подобным организациям, которые работают на укрепление патриотического самосознания россиян.