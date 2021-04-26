Америка «считала» сигнал Путина о пересечении «красных линий» 

Страны НАТО получили от российского президента Владимира Путина откровенный сигнал о фатальной опасности возможных провокаций Запада, особенно поблизости от границ РФ.

Страны НАТО получили от российского президента Владимира Путина откровенный сигнал о фатальной опасности возможных провокаций Запада, особенно поблизости от границ РФ.

Такое мнение высказал известный в США политик-консерватор Патрик Бьюкенен, комментируя быструю и масштабную переброску российских войск в Южном военном округе, осуществленную в ходе завершившихся на днях учений, с привлечением сил ПВО, авиации ВДВ, Каспийской флотилии и Черноморского флота.

«Источники в Киеве говорят о 85 тысячах российских военных, находящихся на расстоянии 6–25 миль от северной и восточной границ Украины», — пишет американский политик, слова которого приводит телеканал «Царьград».

Эта концентрация сил у границ Украины, по мнению Бьюкенена, наглядно иллюстрирует западным политикам слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости пересечения прочерченных Москвой «красных линий».

При чем, по мнению автора, уже ясно, где проведены как минимум две «красные линии», на пересечение которых Росси будет реагировать «быстро и жестко», как пообещал Российский президент. Это запуск процедуры приема Украины в члены Североатлантического альянса, и размещение войск НАТО на украинской территории.

В заключение своих рассуждений, американский политик-консерватор обратился к коллективному Западу с призывом воспринять предупреждение Москвы с максимальной серьезностью.

Напомним, слова президента РФ Владимира Путина о «красных линиях», которые Россия будет проводить по своему усмотрению и за пересечение которых последует жесткий ответ, были произнесены 21 апреля 2021 года в рамках ежегодного Послания главы государства Федеральному собранию. При этом Владимир Путин подчеркнул, что организаторы провокаций, угрожающих безопасности России, пожалеют об этом «так, как еще ни о чем не жалели».