Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:36   26 Апреля 2021
Происшествия

Соболь заплатит 300 тыс. рублей за повторное нарушение при организации митинга

Соболь заплатит 300 тыс. рублей за повторное нарушение при организации митинга

Симоновский суд Москвы оштрафовал соратницу Алексея Навального — Любовь Соболь — на 300 тысяч рублей за повторное нарушение установленного порядка проведения митинга.

Как утверждает адвокат Соболь Владимир Воронин, поводом для возбуждения административного дела стало выступление юриста ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 19 апреля. Во время передачи Соболь совершила попытку призыва граждан на незаконные митинги.

Накануне ее приговорили к году исправительных работ условно и удержанию 10% заработной платы за незаконное проникновение в чужую квартиру.

Ранее ФАН сообщал о задержании Соболь около метро "Автозаводская" в Москве. По словам адвоката, ее вывели из такси и увезли в неизвестном направлении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#митинг #навальный #фбк #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров