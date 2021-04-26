Соболь заплатит 300 тыс. рублей за повторное нарушение при организации митинга

Симоновский суд Москвы оштрафовал соратницу Алексея Навального — Любовь Соболь — на 300 тысяч рублей за повторное нарушение установленного порядка проведения митинга.

Симоновский суд Москвы оштрафовал соратницу Алексея Навального — Любовь Соболь — на 300 тысяч рублей за повторное нарушение установленного порядка проведения митинга.

Как утверждает адвокат Соболь Владимир Воронин, поводом для возбуждения административного дела стало выступление юриста ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 19 апреля. Во время передачи Соболь совершила попытку призыва граждан на незаконные митинги.

Накануне ее приговорили к году исправительных работ условно и удержанию 10% заработной платы за незаконное проникновение в чужую квартиру.

Ранее ФАН сообщал о задержании Соболь около метро "Автозаводская" в Москве. По словам адвоката, ее вывели из такси и увезли в неизвестном направлении.