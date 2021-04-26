Правоохранители провели обыски на кладбище в Набережных Челнах
Многочисленные нарушения при осуществлении ритуальных услуг могли стать причиной проверки, которую провели на городском кладбище правоохранители.
Сотрудники правоохранительных органов провели на кладбище, а также в офисе челнинского оператора городского кладбища обыски. Они прошли в организации "Горкоммунхоз". В результате следственных действий были изъяты документы за несколько лет.
По имеющимся данным, мероприятия силовиков могут быть связаны с попытками монополизировать сферу погребальных услуг для умерших от COVID-19. Некоторое время назад Управление ФАС республики заподозрило, что в городе была организована монополия на перевозку тел скончавшихся от коронавируса. Также поступали жалобы на подобные сложности от предпринимателей из сферы похоронного бизнеса.