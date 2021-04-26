Правоохранители провели обыски на кладбище в Набережных Челнах

Многочисленные нарушения при осуществлении ритуальных услуг могли стать причиной проверки, которую провели на городском кладбище правоохранители.

Многочисленные нарушения при осуществлении ритуальных услуг могли стать причиной проверки, которую провели на городском кладбище правоохранители.

Сотрудники правоохранительных органов провели на кладбище, а также в офисе челнинского оператора городского кладбища обыски. Они прошли в организации "Горкоммунхоз". В результате следственных действий были изъяты документы за несколько лет.

По имеющимся данным, мероприятия силовиков могут быть связаны с попытками монополизировать сферу погребальных услуг для умерших от COVID-19. Некоторое время назад Управление ФАС республики заподозрило, что в городе была организована монополия на перевозку тел скончавшихся от коронавируса. Также поступали жалобы на подобные сложности от предпринимателей из сферы похоронного бизнеса.