Белгородская область вошла в тройку самых благополучных регионов РФ
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК составило рейтинг благополучия регионов России, из которого следует, что одно из самых благополучных мест для жизни россиян — Белгородская область. Регион смог сохранить за собой почетное 3-е место в таблице. Выше оказались только Санкт-Петербург и Москва.
Согласно данным аналитического агентства, в регионе хорошие показатели оборота розничной торговли, приятные природно-климатические условия, большая обеспеченность населения жильем, а также педагогами и врачами. При этом жители области исправно платят за свои кредиты.
Комплексная оценка уровня жизни составлялась по десяти критериям — от оборота розничной торговли на душу населения, индекса «белой» зарплаты, доступности жилья до укомплектованности региона педагогами и врачами. Параметры, лежащие в основе рейтинга, строились на данных Росстата, Банка России, а также ФНС.
Ранее генеральная прокуратура РФ составила рейтинг регионов страны с наиболее высоким уровнем преступности.