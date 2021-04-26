Белгородская область вошла в тройку самых благополучных регионов РФ

Согласно информации рейтингового агентства, жители области обеспечены достаточным количеством жилья, врачей и имеют хорошие показатели оборота розничной торговли.

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК составило рейтинг благополучия регионов России, из которого следует, что одно из самых благополучных мест для жизни россиян — Белгородская область. Регион смог сохранить за собой почетное 3-е место в таблице. Выше оказались только Санкт-Петербург и Москва.

Согласно данным аналитического агентства, в регионе хорошие показатели оборота розничной торговли, приятные природно-климатические условия, большая обеспеченность населения жильем, а также педагогами и врачами. При этом жители области исправно платят за свои кредиты.

Комплексная оценка уровня жизни составлялась по десяти критериям — от оборота розничной торговли на душу населения, индекса «белой» зарплаты, доступности жилья до укомплектованности региона педагогами и врачами. Параметры, лежащие в основе рейтинга, строились на данных Росстата, Банка России, а также ФНС.

Ранее генеральная прокуратура РФ составила рейтинг регионов страны с наиболее высоким уровнем преступности.