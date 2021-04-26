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18:54   26 Апреля 2021
Россия

Белгородская область вошла в тройку самых благополучных регионов РФ

Белгородская область вошла в тройку самых благополучных регионов РФ

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК составило рейтинг благополучия регионов России, из которого следует, что одно из самых благополучных мест для жизни россиян — Белгородская область. Регион смог сохранить за собой почетное 3-е место в таблице. Выше оказались только Санкт-Петербург и Москва.

Согласно данным аналитического агентства, в регионе хорошие показатели оборота розничной торговли, приятные природно-климатические условия, большая обеспеченность населения жильем, а также педагогами и врачами. При этом жители области исправно платят за свои кредиты.

Белгородская область вошла в тройку самых благополучных регионов РФ

Комплексная оценка уровня жизни составлялась по десяти критериям — от оборота розничной торговли на душу населения, индекса «белой» зарплаты, доступности жилья до укомплектованности региона педагогами и врачами. Параметры, лежащие в основе рейтинга, строились на данных Росстата, Банка России, а также ФНС.

Ранее генеральная прокуратура РФ составила рейтинг регионов страны с наиболее высоким уровнем преступности.

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