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17:56   26 Апреля 2021
Политика

Москва предостерегла Киев от враждебных действий против российских дипломатов

Москва предостерегла Киев от враждебных действий против российских дипломатов

Представители Министерства иностранных дел РФ предостерегли Украину от враждебных действий против дипломатов. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба МИД объявила о признании сотрудника посольства Украины персоной нон грата. Решение Москвы является демонстрацией принципа взаимности на фоне высылки работника российской дипломатической миссии, указано в публикации.

Власти РФ предупредили Киев о дополнительных мерах в отношении персонала украинских представительств. Они будут предприняты в случае продолжения недружественных шагов против российских дипломатов.

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#украина #мид #посольство

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