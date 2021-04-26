Москва предостерегла Киев от враждебных действий против российских дипломатов

Представители Министерства иностранных дел РФ предостерегли Украину от враждебных действий против дипломатов. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Представители Министерства иностранных дел РФ предостерегли Украину от враждебных действий против дипломатов. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба МИД объявила о признании сотрудника посольства Украины персоной нон грата. Решение Москвы является демонстрацией принципа взаимности на фоне высылки работника российской дипломатической миссии, указано в публикации.

Власти РФ предупредили Киев о дополнительных мерах в отношении персонала украинских представительств. Они будут предприняты в случае продолжения недружественных шагов против российских дипломатов.