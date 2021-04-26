Кремль прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Незалежной ранее заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку заняться подготовкой встречи с Путиным. Зеленский выразил уверенность в том, что переговоры на высоком уровне состоятся, и он обсудит с российским лидером двусторонние отношения. Журналисты попросили Пескова дать комментарий по этой теме. Он ответил, что пока не располагает информацией о дате и месте проведения мероприятия.