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17:53   26 Апреля 2021
Политика

Кремль прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского

Кремль прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Незалежной ранее заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку заняться подготовкой встречи с Путиным. Зеленский выразил уверенность в том, что переговоры на высоком уровне состоятся, и он обсудит с российским лидером двусторонние отношения. Журналисты попросили Пескова дать комментарий по этой теме. Он ответил, что пока не располагает информацией о дате и месте проведения мероприятия.

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