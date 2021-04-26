Полиция Петербурга получила сигнал о драке за место в библиотеке

Двое мужчина не смогли договориться о "владении" рабочим местом в библиотеке и подрались.

Двое мужчина не смогли договориться о "владении" рабочим местом в библиотеке и подрались.

Мужчины начали выяснять отношения на кулаках в Российской национальной библиотеке в Петербурге, поводом стал стул. Один из посетителей занял место для чтения и на соседнее положил свои личные вещи. Другой читатель попросил освободить стул, потому что хотел занять место на нем. Однако владелец вещей так разозлился на эту просьбу, что затеял драку с местным жителем.

В результате сотрудники библиотеки нажали на тревожную кнопку и дождались приезда стражей правопорядка. Правоохранители разняли дерущихся. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.