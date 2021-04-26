Новая династия: Филиппины может возглавить дочь нынешнего президента Дутерте

Сара Дутерте может стать президентом в 2022 году, показывают результаты опросов.

Дочь лидера Филиппин Родриго Дутерте лидирует в последнем опросе общественного мнения о возможных кандидатах в президенты на выборах в 2022 году. При этом сама Сара Дутерте уверяет, что не собирается участвовать в предвыборной гонке — журналисты предполагают, что чиновница лукавит.

27% из 2400 опрошенных готовы проголосовать за 42-летнюю дочь Дутерте, и без того занимающую серьезный политический пост мэра Давао — родного города ее отца. Таковы результаты опроса независимого СМИ Pulse Asia, проведенного с 22 февраля по 3 марта. Прошлый аналогичный рейтинг издания тоже возглавляла Сара Дутерте, пишет Reuters.

Based on the latest trending topics on social media, especially on Twitter, it looks like the noisy minority just could not accept the fact that surveys conducted by several firms were showing the same result- that an Alpha female named Sara Duterte may become the next President. pic.twitter.com/0Pvooin1Xm — Benedict Exconde (@iskonglasalista) April 23, 2021

Предвыборные расклады

Дочь Дутерте ранее заявляла, что у нее «нет шансов» баллотироваться в президенты страны в следующем году. Действующий глава Филиппин публично подтвердил, что Сара не должна участвовать в предвыборной гонке.

Но мало кто на Филиппинах верит в то, что у детей Дутерте нет президентских амбиций. Во-первых, в социальных сетях уже развернута неофициальная, но масштабная информационная кампания в поддержку Сары. Во-вторых, иного варианта удержать власть у Дутерте, известного скандальными указами на грани диктатуры, просто нет — в соответствии с конституцией страны, переизбираться на второй срок он не может.

Другая потенциальная «династия» на Филиппинах пока проигрывает семье Дутерте. Так Фердинанд Маркос младший, сын одноименного покойного лидера страны (был президентом с 1965 по 1986 год), занял в опросе второе место после Сары Дутерте, набрав 13% голосов респондентов.

Сенатор Грейс По, конкурировавшая с Дутерте за президентское кресло на выборах 2016 года, и мэр Манилы Франсиско Домагозо заняли третье место с 12%, а известный боксер и по совместительству сенатор Мэнни Пакьяо на четвертой строчке с 11%. Вице-президент Лени Робредо, бывший юрист по правам человека, считается главным оппозиционным политиком в стране и убежденным соперником Дутерте — он набрал 7% симпатий респондентов.

Пока ни один из 13 предполагаемых кандидатов в президенты официально не заявил о своем участии в будущей гонке. Однако до выборов осталось больше года: политологи предполагают, все может измениться до 9 мая 2022-го.

Новая династия

В том, что Дутерте сделает ставку на выдвижение одного из своих детей в президенты, сомневаться почти не приходится. В мае 2019 года трое его наследников заняли государственные посты в ходе промежуточных выборов, опередив соперников с огромным отрывом.

При этом американский телеканал CNN заявлял о множестве нарушений в ходе голосования. Тогда же на должность мэра Давао была переизбрана Сара Дутерте, получившая более 580 тысяч голосов. Об использовании административного ресурса на этих выборах можно судить по результатам ее единственного противника, получившего около 4000 голосов.

Брат Сары Себастьян Дутерте стал вице-мэром города, но у него на тех выборах соперников вообще не было. Он занял должность, покинутую ранее его братом Паоло Дутерте. Сам Паоло после голосования стал депутатом Палаты представителей Филиппин — нижней палаты Конгресса страны. Его поддержали 197 тысяч избирателей, а на втором месте оказался его конкурент с результатом чуть более 5000 голосов.

Philippine President Rodrigo Duterte’s eldest child Paolo Duterte said he won’t seek the leadership of the House of Representatives https://t.co/gvcWixlM1h — Bloomberg (@business) July 7, 2019

В феврале Дутерте заявил о расторжении военного соглашения между Филиппинами и США, гарантировавшего размещении американских военных в стране. Подробнее о том, как Манила сказала «нет» Вашингтону — читайте в нашей статье.