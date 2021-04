Новая династия: Филиппины может возглавить дочь нынешнего президента Дутерте

Сара Дутерте может стать президентом в 2022 году, показывают результаты опросов.

Дочь лидера Филиппин Родриго Дутерте лидирует в последнем опросе общественного мнения о возможных кандидатах в президенты на выборах в 2022 году. При этом сама Сара Дутерте уверяет, что не собирается участвовать в предвыборной гонке — журналисты предполагают, что чиновница лукавит.

27% из 2400 опрошенных готовы проголосовать за 42-летнюю дочь Дутерте, и без того занимающую серьезный политический пост мэра Давао — родного города ее отца. Таковы результаты опроса независимого СМИ Pulse Asia, проведенного с 22 февраля по 3 марта. Прошлый аналогичный рейтинг издания тоже возглавляла Сара Дутерте, пишет Reuters.

Based on the latest trending topics on social media, especially on Twitter, it looks like the noisy minority just could not accept the fact that surveys conducted by several firms were showing the same result- that an Alpha female named Sara Duterte may become the next President. pic.twitter.com/0Pvooin1Xm