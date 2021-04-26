Лена Миро оценила реакцию вдовы Табакова на откровения Прокловой

Блогер Лена Миро считает, что вдова режиссера Олега Табакова правильно проигнорировала скандальную историю о муже.

Блогер Лена Миро считает, что вдова режиссера Олега Табакова правильно проигнорировала скандальную историю о муже.

Елена Проклова откровенно рассказала о своей личной жизни в программе "Секрет на миллион". Она намекнула, что Табаков склонял ее к сексу. Звезда не стала называть имен, поэтому зрители додумали сами. Вдове режиссера Марине Зудиной стали приходить сообщения с просьбой прокомментировать скандальные заявления.

"Давайте сегодня в светлый день не обсуждать слова женщины, которая явно не адекватна", — написала Зудина, решив не реагировать на ситуацию.

Миро в своем блоге написала, что актриса поступила правильно, когда решила остаться в стороне от этой "грязи". Блогер заметила, что вдова Табакова не может отвечать за его поступки в прошлом.

"Зудина теперь очень умно всем говорит, что ничего не знает. Проклова – какая Проклова? Знать – не знаю <...> Во времена, о которых рассказывает Проклова, Зудиной было три года. Она не умела читать, считать, петь и танцевать. И конечно же, не может отвечать за события, в которых не принимала и не могла принимать участие", — пишет Миро в "Живом Журнале".

В этот раз блогер решила не выносить обвинения. Она считает, что Прокловой нужно было говорить об этом еще при жизни режиссера.