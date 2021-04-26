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17:48   26 Апреля 2021
Шоу-бизнес

Лена Миро оценила реакцию вдовы Табакова на откровения Прокловой

Лена Миро оценила реакцию вдовы Табакова на откровения Прокловой

Блогер Лена Миро считает, что вдова режиссера Олега Табакова правильно проигнорировала скандальную историю о муже.

Елена Проклова откровенно рассказала о своей личной жизни в программе "Секрет на миллион". Она намекнула, что Табаков склонял ее к сексу. Звезда не стала называть имен, поэтому зрители додумали сами. Вдове режиссера Марине Зудиной стали приходить сообщения с просьбой прокомментировать скандальные заявления.

"Давайте сегодня в светлый день не обсуждать слова женщины, которая явно не адекватна", — написала Зудина, решив не реагировать на ситуацию.

Миро в своем блоге написала, что актриса поступила правильно, когда решила остаться в стороне от этой "грязи". Блогер заметила, что вдова Табакова не может отвечать за его поступки в прошлом.

"Зудина теперь очень умно всем говорит, что ничего не знает. Проклова – какая Проклова? Знать – не знаю <...> Во времена, о которых рассказывает Проклова, Зудиной было три года. Она не умела читать, считать, петь и танцевать. И конечно же, не может отвечать за события, в которых не принимала и не могла принимать участие", — пишет Миро в "Живом Журнале".

В этот раз блогер решила не выносить обвинения. Она считает, что Прокловой нужно было говорить об этом еще при жизни режиссера.

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#миро #зудина #Проклова

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