Главу УМВД по Омску обвиняют в получении взятки размером 3,5 млн рублей

Следственный комитет региона на основании данных, собранных спецслужбами, возбудил уголовное дело о получении взятки группой лиц в особо крупном размере.

Следственный комитет региона на основании данных, собранных спецслужбами, возбудил уголовное дело о получении взятки группой лиц в особо крупном размере.

Фигурантами дела стали начальник УМВД по Омску и его подчиненный, они обвиняются в получении взятки от местного предпринимателя, сообщили на сайте СК.

Как выяснилось в ходе расследования, высокопоставленный сотрудник полиции и его помощник получили 3,5 миллиона рублей от бизнесмена за "общее покровительство" и всяческое содействие его предпринимательской деятельности.

Недобросовестных правоохранителей задержали с поличным, суд арестовал их на два месяца. В случае подтверждения вины полицейских, их ждет увольнение и уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.