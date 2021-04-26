Алтай, Тыва и Карачаево-Черкесия оказались самыми неблагополучными регионами РФ

Аналитики рассказали, по каким причинам данные регионы оказались в числе аутсайдеров.

Агентство РБК опубликовало рейтинг благополучия регионов России, из которого следует, что самый низкий уровень жизни сегодня наблюдается в Республике Тыва — она на последнем 85-ом месте, чуть выше расположилась Карачаево-Черкесия, замкнул тройку аутсайдеров Алтайский край.

Согласно данным аналитиков, регионы ничуть не улучшили экономические и социальные показатели за прошедший год. По индексу благополучия эти субъекты РФ практически ушли в минус.

Во всех вышеуказанных регионах наблюдаются проблемы с покупательской способностью населения, завышены цены на жилье, которого к тому же на рынке не хватает. Из-за сложившейся обстановки жители оказались вынуждены чаще брать кредиты.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии очень низкий процент работающих официально и получающих «белую» зарплату трудоспособных граждан. Согласно данным специалистов, главным плюсом республики остаются благоприятные климатические условия. Это единственный параметр, по которому регион получил максимальные семь баллов.