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17:25   26 Апреля 2021
Политика

В Госдуме заявили, что жители Воронежа должны выбирать мэра города сами

В Госдуме заявили, что жители Воронежа должны выбирать мэра города сами

Вице-спикер Госдумы РФ и бывший глава Воронежской области Алексей Гордеев заявил, главу центра региона следует выбирать его жителям.

Мнение Гордеева приводит региональное правительство на официальной странице в соцсети "Вконтакте". Член Госдумы уверен, что горожане должны осознавать и чувствовать свое участие в жизни Воронежа.

"Мое личное мнение — мэр должен избираться. Это ответственность избранного главы города перед населением и понимание горожан, что именно они участвуют в жизни города. Необходимо только решить вопрос явки", — заявил Гордеев.

Прямые выборы мэра Воронежа отменило местное правительство в 2016 году. Городского главу выбирали местные депутаты из числа кандидатур, утвержденных конкурсной комиссией.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что Воронеж попал в список городов, подходящих для семейного отдыха.

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