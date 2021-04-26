Чечня за год поднялась на три строчки в рейтинге благополучия регионов

Все из-за возросшего качество социальной инфраструктуры и медицинской обеспеченности региона, а также прекрасных климатических условий.

Чеченская Республика поднялась с 69-го места на 66-ое в рейтинге благополучия регионов России, который составило рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК.

Издание отметило возросшее качество социальной инфраструктуры и медицинской обеспеченности региона, низкую просрочку по кредитам у местного населения, а также прекрасные климатические условия.

Критериями для рейтинга выступали десять пунктов — от оборота розничной торговли на душу населения, индекса «белой» зарплаты, доступности жилья, уровня занятости и сбережений, до укомплектованности региона педагогами и врачами. Параметры, лежащие в основе рейтинга, строятся на данных Росстата, Банка России, а также ФНС.

Ранее генеральная прокуратура РФ составила рейтинг регионов страны с наиболее высоким уровнем преступности.