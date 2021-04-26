Депутат Госдумы рассказал о потерях России в случае разрыва дипотношений с Чехией

Безосновательные обвинения в адрес РФ привели к напряженным дипломатическим отношениям.

Отношения России и Чехии обострились после того, как 17 апреля премьер-министр Андрей Бабиш объявил о «причастности» спецслужб из РФ к взрыву 2014 года на оружейных складах во Врбетице.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев рассказал, стоит ли опасаться разрыва торговых и дипломатических отношений с Прагой.

«Всегда есть, что терять. У нас [России и Чехии] многолетние отношения, они не очень простые, но экономические отношения у нас выстроены давно, и они плодотворно развиваются. Чехия, конечно, для нас не самый главный партнер, у нас товарооборот менее одного процента, это тридцать с лишним какое-то место, но при этом Чехию каждый год посещают более полумиллиона россиян, она является излюбленным местом наших туристов», — объяснил парламентарий.

Впервые дружеские отношения двух стран пошатнулись весной 2014 года, когда по итогам референдума полуостров Крым вошел в состав РФ. Тогда, вспоминает Владимир Катенев, мэр Праги Томаш Гудечек заявил о приостановке партнерских отношений с мэрией Санкт-Петербурга. Впрочем, в тот же день торгово-промышленная палата Чехии выразила сожаление России в связи с заявлением Гудечека.

«У нас пару лет назад закрылись консульства в Великобритании и Соединенных Штатах. Они проводили очень много культурных мероприятий, собирали бизнес-элиты. <…> Они закрылись, но, по большому счету, ничего не изменилось. Наши отношения не стали ни хуже, ни лучше. Технически стало сложнее. Здесь будет то же самое. <…> Сами люди о политике не говорят. Они хотят общаться, путешествовать, тратить деньги. Политики не должны ухудшать отношения и создавать напряженность», — подвел черту депутат Госдумы.

После того, как Прага обвинила Россию в инциденте семилетней давности, со официальным обращением выступил чешский президент Милош Земан. О том, почему стране грозит внутриполитический раскол, можете прочитать в нашем материале.