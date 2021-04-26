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17:36   26 Апреля 2021
Весь мир

Рар объяснил, почему Германия не поддержала нападки Чехии на Россию

Рар объяснил, почему Германия не поддержала нападки Чехии на Россию

Руководство ФРГ должно было рано или поздно осознать, что ряд восточноевропейских стран стремится втянуть Германию и другие страны Старой Европы в жесткую конфронтацию с Россией.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Берлин не заинтересован в конфронтации с Москвой, а напротив стремится к диалогу и добрососедским отношениям с Россией.

«Сейчас, к счастью, Маас и другие члены правительства, включая (канцлера ФРГ) Ангелу Меркель, начали понимать: мелкие страны-новобранцы не хотят иметь позитивную динамику развития отношений с Россией. Напротив, они выталкивают ее из Европы, всячески стараясь побольнее укусить и раздразнить, чтобы Москва, поддавшись на провокации, совершила нечто такое, что привело бы Европу и Россию к большому конфликту», – заявил по этому поводу эксперт из Германии.

Рар объяснил, почему Германия не поддержала нападки Чехии на Россию

По его словам, даже в Вашингтоне нет заинтересованности в разжигании войны на территории Европы. Не американцы, и уж точно не президент США Джо Байден, который приглашает российского коллегу Владимира Путина к двусторонним переговорам, отдают чехам полякам и прибалтам указания и призывы к новым нападкам на Россию, уверен Рар.

«Чехи, поляки и прибалты, образно говоря, сорвались с цепи и требуют, чтобы Меркель включилась в игру по ухудшению отношений с Россией, — отмечает политолог. — На мой взгляд, это какая-то бредовая политика. Благо немецкое правительство медленно, но верно прозревает и начинает их останавливать от дальнейшей эскалации».

В то же время, немецкий эксперт высказал опасение, что власти Германии опомнились слишком поздно, так как власти Чехии, Польши и стран Балтии уже готовятся сотрудничать с возможной преемницей Ангелы Меркель – Анналеной Бербок, которую в качестве кандидата на пост федерального канцлера Германии выдвигает партия «Союз 90/Зеленые». А Бербок как раз известна своей непримиримой и жесткой антироссийской позицией.

Рар объяснил, почему Германия не поддержала нападки Чехии на Россию

«Германия защищает Европу от ввязывания в холодную, а может быть, и не только холодную войну с Россией, которая стала бы самоубийством для Евросоюза. Во-первых, потому что у нас нет сопоставимых военных возможностей. Во-вторых, полагаться на американцев здесь тоже нельзя, поскольку Вашингтон преследует свои цели», — заявил Александр Рар.

В заключение же немецкий политолог подчеркивает, что все попытки со стороны европейцев морально подавить Россию и сделать ее изгоем в мире – это путь в никуда, и важно, чтобы германское правительство окончательно это поняло.

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