Руководство ФРГ должно было рано или поздно осознать, что ряд восточноевропейских стран стремится втянуть Германию и другие страны Старой Европы в жесткую конфронтацию с Россией.

Руководство ФРГ должно было рано или поздно осознать, что ряд восточноевропейских стран стремится втянуть Германию и другие страны Старой Европы в жесткую конфронтацию с Россией.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Берлин не заинтересован в конфронтации с Москвой, а напротив стремится к диалогу и добрососедским отношениям с Россией.

«Сейчас, к счастью, Маас и другие члены правительства, включая (канцлера ФРГ) Ангелу Меркель, начали понимать: мелкие страны-новобранцы не хотят иметь позитивную динамику развития отношений с Россией. Напротив, они выталкивают ее из Европы, всячески стараясь побольнее укусить и раздразнить, чтобы Москва, поддавшись на провокации, совершила нечто такое, что привело бы Европу и Россию к большому конфликту», – заявил по этому поводу эксперт из Германии.

По его словам, даже в Вашингтоне нет заинтересованности в разжигании войны на территории Европы. Не американцы, и уж точно не президент США Джо Байден, который приглашает российского коллегу Владимира Путина к двусторонним переговорам, отдают чехам полякам и прибалтам указания и призывы к новым нападкам на Россию, уверен Рар.

«Чехи, поляки и прибалты, образно говоря, сорвались с цепи и требуют, чтобы Меркель включилась в игру по ухудшению отношений с Россией, — отмечает политолог. — На мой взгляд, это какая-то бредовая политика. Благо немецкое правительство медленно, но верно прозревает и начинает их останавливать от дальнейшей эскалации».

В то же время, немецкий эксперт высказал опасение, что власти Германии опомнились слишком поздно, так как власти Чехии, Польши и стран Балтии уже готовятся сотрудничать с возможной преемницей Ангелы Меркель – Анналеной Бербок, которую в качестве кандидата на пост федерального канцлера Германии выдвигает партия «Союз 90/Зеленые». А Бербок как раз известна своей непримиримой и жесткой антироссийской позицией.

«Германия защищает Европу от ввязывания в холодную, а может быть, и не только холодную войну с Россией, которая стала бы самоубийством для Евросоюза. Во-первых, потому что у нас нет сопоставимых военных возможностей. Во-вторых, полагаться на американцев здесь тоже нельзя, поскольку Вашингтон преследует свои цели», — заявил Александр Рар.

В заключение же немецкий политолог подчеркивает, что все попытки со стороны европейцев морально подавить Россию и сделать ее изгоем в мире – это путь в никуда, и важно, чтобы германское правительство окончательно это поняло.