Гражданин Украины приговорен к десяти годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Данное решение принял Краснодарский краевой суд.

Гражданин Украины приговорен к десяти годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Данное решение принял Краснодарский краевой суд.

По версии следствия, в мае 2018 года осужденный получил от Службы внешней разведки Украины задание на приобретение запасных частей зенитно-ракетных комплексов C-300. "Добычу" планировали передать украинскому экспортеру военной техники через македонского посредника.

Для осуществления преступных целей мужчине выдали 163 тыс. долларов, которые позже были обращены российской стороной в доход государства.