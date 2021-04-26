17:01 26 Апреля 2021Происшествия
Украинского шпиона посадили в тюрьму за вывоз военной техники из РФ
Гражданин Украины приговорен к десяти годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Данное решение принял Краснодарский краевой суд.
Гражданин Украины приговорен к десяти годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Данное решение принял Краснодарский краевой суд.
По версии следствия, в мае 2018 года осужденный получил от Службы внешней разведки Украины задание на приобретение запасных частей зенитно-ракетных комплексов C-300. "Добычу" планировали передать украинскому экспортеру военной техники через македонского посредника.
Для осуществления преступных целей мужчине выдали 163 тыс. долларов, которые позже были обращены российской стороной в доход государства.