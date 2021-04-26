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17:01   26 Апреля 2021
Происшествия

Украинского шпиона посадили в тюрьму за вывоз военной техники из РФ

Украинского шпиона посадили в тюрьму за вывоз военной техники из РФ

Гражданин Украины приговорен к десяти годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Данное решение принял Краснодарский краевой суд.

По версии следствия, в мае 2018 года осужденный получил от Службы внешней разведки Украины задание на приобретение запасных частей зенитно-ракетных комплексов C-300. "Добычу" планировали передать украинскому экспортеру военной техники через македонского посредника.

Для осуществления преступных целей мужчине выдали 163 тыс. долларов, которые позже были обращены российской стороной в доход государства.

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#украина #деньги #колония #шпионаж

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