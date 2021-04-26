Глава Магадана провел прямую телефонную линию

Очередная прямая телефонная линия с мэрией Магадана состоялась 26 апреля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте местной администрации.

Очередная прямая телефонная линия с мэрией Магадана состоялась 26 апреля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте местной администрации.

Магаданцы связались с главой города Юрием Гришаном и поделились своими проблемами. Вопросы граждан были связаны с благоустройством, образованием и жилищно-коммунальным хозяйством. По итогам сессии мэр поручил отраслевым руководителям уделить внимание каждой теме.

Прямая линия магаданской администрации проводится по понедельникам, средам и пятницам с 14:00 до 17:00. Желающие также могут записаться к Гришану или его заместителям на прием по личным вопросам.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный ранее рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву о благоустройстве района, сообщает сайт 360tv.ru.