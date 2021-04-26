Порядок оплаты труда с 4 по 7 мая разъяснил Минтруд РФ

Оплата труда в период с 4 по 7 мая 2021 года будет производиться в стандартном режиме, заявили в Минтруде России.

Оплата труда в период с 4 по 7 мая 2021 года будет производиться в стандартном режиме, заявили в Минтруде России.

Работающие россияне не получат выплат в повышенном размере, рассказали в ведомстве. При этом работодатель может самостоятельно установить дополнительные оклады сотрудникам, которые будут исполнять свои должностные обязанности в указанный период, рассказали в ведомстве.

"Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в пункте 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере", — сказано в заявлении Минтруда РФ.

Заработная плата за работу в период с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая будет производиться в соответствии в установленными правилами. Они указаны в статье 153 Трудового кодекса Российской Федерации.