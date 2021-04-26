16:49 26 Апреля 2021Общество
Медведь проснулся в Мурманской области и начал "танцевать"
Местные жители запечатлели на видео "танцующего" мишку в одном из заповедников Мурманской области.
Местные жители запечатлели на видео "танцующего" мишку в одном из заповедников Мурманской области.
Медведь начал чесаться в Лапландском заповеднике прямо на глазах местных жителей. В этом году косолапые проснулись очень рано, потому что в регионе было мало снега, следовательно, он начал таять быстрее. Вода проникает в берлоги и будит медвежат.
Теперь животным, которые сильно похудели, находясь в зимней спячке, придется добывать себе пищу. Охота сразу после пробуждения — настоящий труд для медведей. Совсем скоро из берлог выйдут еще и медведицы. Зимой их главная задача — приносить потомство. Жителей Мурманска и области призывают быть внимательнее и осторожнее в связи с ранним подъемом животных.