Доход юриста Павлова за защиту ФБК мог перечисляться из неподтвержденных источников

Представитель Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова рассказала о неясных источниках дохода главы "Команды 29", юриста Ивана Павлова.

Представитель Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова рассказала о неясных источниках дохода главы "Команды 29", юриста Ивана Павлова.

Руководитель неформального объединения защищает в Мосгорсуде интересы "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Речь идет о деле по признанию юридического лица экстремистской организацией. По мнению Волковой, Павлову могли перечислять деньги за его работу из неподтвержденных источников.

"Павлов получает за это вознаграждение из непонятных, недекларируемых источников, собственно, как это делал ФБК", — приводит слова адвоката Федеральное агентство новостей.

Ранее бывшая сотрудница штабов ФБК рассказала о работе в организации. Об этом информирует сайт 360tv.ru.