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16:47   26 Апреля 2021
Происшествия

Экс-глава фонда капремонта получил срок за аферу с ущербом на 30 млн рублей в Липецке

Экс-глава фонда капремонта получил срок за аферу с ущербом на 30 млн рублей в Липецке

Бывший руководитель фонда капремонта Липецкой области предстал перед судом. Он признан виновным в мошенничестве с ущербом в 30 млн рублей.

В ходе заседания было доказано, что в 2013 и 2014 году фигурант заключил с банком два кредитных договора. Он взял в долг 35 млн рублей. В течение 2014 года он гасил долги, чтобы зарекомендовать себя как хороший заемщик. Виновник вернул только 4,5 млн рублей, а затем перестал гасить задолженность.

В отношении злоумышленника было возбуждено дело о крупном мошенничестве, совершенном группой лиц. Преступник получил 3,5 года колонии общего режима.

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#мошенничество #кредит #липецк

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