Олег Сердюков стал новым депутатом Закдумы Хабаровского края

Единоросс Олег Сердюков одержал победу на дополнительных выборах депутата Законодательной думы Хабаровского края. Об этом сообщила местная избирательная комиссия.

Единоросс Олег Сердюков одержал победу на дополнительных выборах депутата Законодательной думы Хабаровского края. Об этом сообщила местная избирательная комиссия.

Довыборы проводились после смерти Вячеслава Фургала — брата бывшего хабаровского губернатора. Парламентарий умер в результате коронавирусной инфекции.

В сообщении избиркома сказано, что голосование проходило в Советско-Гаванском районе и на части Ванинского района края с 23 апреля. После обработки всех бюллетеней стало ясно, что новым краевым депутатом стал представитель от "Единой России" Олег Сердюков. Ему удалось набрать 2241 голос, пишет ТАСС.

Как стало известно ранее, бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал стал питаться королевскими креветками, передает сайт 360tv.ru.