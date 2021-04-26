Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:37   26 Апреля 2021
Общество

Голикова оценила возможность новых ограничений по COVID-19 на майские праздники

Голикова оценила возможность новых ограничений по COVID-19 на майские праздники

Правительство РФ не планирует вводить новые ограничения по коронавирусу на майские праздники, заявила вице-мэр РФ Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин объявил непрерывными выходными дни с 1 мая 10 мая. Власти страны не намерены вводить новые ограничительные меры по нераспространению коронавируса в этот период, заверила Голикова.

Путин согласился сделать дни с 4 по 10 нерабочими по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, прерывание выходных дней спровоцирует россиян на частые поездки между регионами страны, вследствие чего распространение коронавируса в стране может ускориться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#праздники #ограничения #голикова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров