Голикова оценила возможность новых ограничений по COVID-19 на майские праздники

Правительство РФ не планирует вводить новые ограничения по коронавирусу на майские праздники, заявила вице-мэр РФ Татьяна Голикова.

Правительство РФ не планирует вводить новые ограничения по коронавирусу на майские праздники, заявила вице-мэр РФ Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин объявил непрерывными выходными дни с 1 мая 10 мая. Власти страны не намерены вводить новые ограничительные меры по нераспространению коронавируса в этот период, заверила Голикова.

Путин согласился сделать дни с 4 по 10 нерабочими по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, прерывание выходных дней спровоцирует россиян на частые поездки между регионами страны, вследствие чего распространение коронавируса в стране может ускориться.