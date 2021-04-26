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17:39   26 Апреля 2021
Россия

Севастополь показал рекордное падение в рейтинге благополучия регионов

Севастополь показал рекордное падение в рейтинге благополучия регионов

Севастополь показал наибольшее падение уровня жизни в регионах России за последний год. В рейтинге благополучия он потерял сразу 14 позиций, заняв 43-ю из 85 строчек. Такие данные приводит агентство «Национальных кредитных рейтингов» по заказу РБК.

Рейтинг основывается на индексе, который формируется из десяти разных показателей: от экономических до социальных и климатических. Максимальный показатель равняется семи. Севастополь «заработал» 3,1, в то время как в прошлом году показатель был равен 3,57.

Севастополь показал рекордное падение в рейтинге благополучия регионов

Сильнее всего на падение индекса благополучия повлияли проблемы с обеспечением севастопольцев жильем. По этому параметру за год город потерял сразу два балла. Также в регионе обострился дефицит врачей и педагогов, а у жителей снизилась покупательская способность.

При этом жители города по-прежнему исправно платят за потребительские кредиты, а климатические условия одни из лучших в стране. По этим двум параметрам у Севастополя два года подряд стоят максимальные семь баллов.

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