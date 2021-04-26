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16:36   26 Апреля 2021
Политика

Василий Голиков покинул пост первого замглавы администрации Белгорода

Василий Голиков покинул пост первого замглавы администрации Белгорода

Первый заместитель главы администрации Белгорода Василий Голиков ушел в отставку. Об этом сообщили в информационном агентстве «Бел.Ру».

Уход чиновника подтвердили в городской администрации. Пока неизвестно, кто займет его место. Также не сообщается, на какую должность назначат Голикова.

Первым заместителем главы администрации Белгорода он стал в апреле 2019 года. До этого Голиков возглавлял городской департамент строительства и архитектуры, а также был заместителем главного инженера филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация».

Помимо этого, отец Голикова с 1996 года по 2001-й занимал пост мэра Белгорода.

Сайт 360tv.ru информировал, что недавно Белгород попал в список городов, популярных для путешествий.

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#отставка #белгород #Василий Голиков

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