16:30 26 Апреля 2021Происшествия
Массовую гибель черепах в воронежском озере проверяет Генпрокуратура РФ
Сотрудники прокуратуры организовали проверку после того, как у водоема в Воронеже нашли более трех десятков мертвых животных.
Сотрудники прокуратуры организовали проверку после того, как у водоема в Воронеже нашли более трех десятков мертвых животных.
Прокуроры установят причины и условия, которые могли повлечь причинение вреда фауне. Также они оценят действия должностных лиц, которые наделены полномочиями по охране и использованию особо охраняемой природной территории.
Активист обнаружил на озере 31 погибшую черепаху. Сотрудники Воронежского заповедника заявили, что гибель черепах произошла из-за отсутствия дождей и холодной зимы, поэтому водоем наполнился недостаточно. Городские власти также взяли выяснение причин гибели животных под контроль.