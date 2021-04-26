Массовую гибель черепах в воронежском озере проверяет Генпрокуратура РФ

Сотрудники прокуратуры организовали проверку после того, как у водоема в Воронеже нашли более трех десятков мертвых животных.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку после того, как у водоема в Воронеже нашли более трех десятков мертвых животных.

Прокуроры установят причины и условия, которые могли повлечь причинение вреда фауне. Также они оценят действия должностных лиц, которые наделены полномочиями по охране и использованию особо охраняемой природной территории.

Активист обнаружил на озере 31 погибшую черепаху. Сотрудники Воронежского заповедника заявили, что гибель черепах произошла из-за отсутствия дождей и холодной зимы, поэтому водоем наполнился недостаточно. Городские власти также взяли выяснение причин гибели животных под контроль.