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16:30   26 Апреля 2021
Происшествия

Массовую гибель черепах в воронежском озере проверяет Генпрокуратура РФ

Массовую гибель черепах в воронежском озере проверяет Генпрокуратура РФ

Сотрудники прокуратуры организовали проверку после того, как у водоема в Воронеже нашли более трех десятков мертвых животных.

Прокуроры установят причины и условия, которые могли повлечь причинение вреда фауне. Также они оценят действия должностных лиц, которые наделены полномочиями по охране и использованию особо охраняемой природной территории.

Активист обнаружил на озере 31 погибшую черепаху. Сотрудники Воронежского заповедника заявили, что гибель черепах произошла из-за отсутствия дождей и холодной зимы, поэтому водоем наполнился недостаточно. Городские власти также взяли выяснение причин гибели животных под контроль.

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#прокуратура #проверка #воронеж #озеро #черепаха

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