Стас Пьеха назвал имена оставшихся в шоу участников "Маски"

Певец Стас Пьеха, покинувший в прошлом выпуске популярный музыкальный проект "Маска", рассекретил участников, которые продолжили борьбу за звание победителя второго сезона шоу.

Певец Стас Пьеха, покинувший в прошлом выпуске популярный музыкальный проект "Маска", рассекретил участников, которые продолжили борьбу за звание победителя второго сезона шоу.

Артист из эфира в эфир появлялся на сцене программы в образе Неваляшки. Во втором полуфинале он оказался в номинации на выбывание вместе с участником в костюме Зайца. Члены жюри решили раскрыть личность персонажа, воплотившего всем известную с детства игрушку.

Пьеха признался, что давно ждал своего разоблачения, поскольку был уверен, что судьи его узнали. В последнем выступлении он едва ли смог изменить свой голос из-за болезни, поэтому его личность была понятна не только членам жюри, но и зрителям, считает артист. Он также добавил, что догадывается, кто скрывается в масках оставшихся в шоу участников.

"Заяц – это Тимур Батрутдинов. Крокодил — лучшая вокальная маска, и это однозначно певец Jony", — рассказал певец в интервью Teleprogramma.

По мнению исполнителя, в костюме Змеи номера показывает певица Юлия Паршута. Ламой, считает артист, является оперный певец Юсиф Эйвазов. При этом Стас Пьеха отметил, что из-за разного время репетиций практически не сталкивался ни с одним участником.

Певец добавил, что теперь сложнее всего Змее. Поскольку он считает, что в костюме скрывается 33-летняя певица, ей придется побороться за первое место с тремя мужчинами — Зайцем, Ламой и Крокодилом.