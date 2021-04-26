Голикова уточнила для работодателей порядок оплаты труда в майские праздники

Отказ сотрудника работать в период с 4 по 7 мая не может быть основанием для невыплаты ему заработной платы, подчеркнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Отказ сотрудника работать в период с 4 по 7 мая не может быть основанием для невыплаты ему заработной платы, подчеркнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В преддверии майских праздников на брифинге она уточнила для работодателей порядок оплаты труда. Вице-премьер добавила, что зарплаты, срок выплаты которых выпадает на выходные дни, должны быть выплачены заранее. Решение о работе в праздничные дни каждая организация будет принимать самостоятельно, однако оно должно быть закреплено документально.

В 2021 году россиян ожидают десять дней непрерывного отдыха в мае. Соответствующее решение 23 апреля принял президент РФ Владимир Путин. Глава государства поддержал инициативу главного санитарного врача страны Анны Поповой.