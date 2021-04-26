Мэр Ялты назвала выдумкой сообщения о стоимости ее украшений

Пользователи Сети оценили стоимость комплекта украшений мэра Ялты Янины Павленко в 20 млн рублей, однако глава городской администрации опровергла эту информацию.

Пользователи Сети оценили стоимость комплекта украшений мэра Ялты Янины Павленко в 20 млн рублей, однако глава городской администрации опровергла эту информацию.

Пользователи Telegram обратили внимание на два комплекта сережек и подвесок Павленко из белого и желтого золота. По мнению анонимов, эти украшения были выпущены французскими ювелирами Van Cleef & Arpels. Стоимость таких изделий может достигать 20 млн рублей.

Мэр Ялты ответила на это сообщение на странице "Доска позора чиновников Крыма" в Facebook. По словам Павленко, ее украшения стоят в десятки раз дешевле указанной суммы. Также она выразила сожаление, что у нее нет ювелирных изделий от Van Cleef & Arpels.