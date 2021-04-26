Журавко: действия Украины на своих АЭС сравнимы с игрой со спичками

Украина может столкнуться с повторением чернобыльской трагедии, так как работающие там Атомные электростанции испытывают острую нехватку профессиональных кадров и запчастей для оборудования.

Украина может столкнуться с повторением чернобыльской трагедии, так как работающие там Атомные электростанции испытывают острую нехватку профессиональных кадров и запчастей для оборудования.

Об этом в беседе с информационным агентством «Народные новости» рассказал народный депутат V-VI созывов Верховной рады Украины Алексей Журавко, комментируя ситуацию в стране в день 35-й годовщины взрыва четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.

По словам экс-депутата, несмотря на то, что нынешней весной в Чернобыльской зоне отчуждения нет пожаров, которые в 2020 году приближались к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами, ситуация, тем не менее, вызывает опасения.

Кроме того, действия украинских властей могут привести к тому, что Украина столкнется с повторением трагических событий 35-летней давности.

«На Украине сегодня все возможно, в том числе повторение чернобыльской трагедии. Зоной отчуждения никто не занимается. Экология никого не волнует. Леса то и дело горят. Чернобыльская зона, которая должна быть закрытой, на самом деле открыта», — перечислил собеседник издания.

Лес в зоне отчуждения, по словам Журавко, пилят, и не только используют в качестве топлива, но и везут на экспорт. Никакого контроля за древесиной, спиленной в зоне радиоактивного заражения нет, и кто-то продолжает зарабатывать на горе других людей.

Кроме того, другие украинские Атомные электростанции испытывают серьезные трудности, так как население, которое не в состоянии платить за электричество, накопило огромные долги. К тому же, украинским АЭС не хватает профессиональных кадров и запчастей, рассказал Журавко.

В настоящее время на Украине продолжают работать четыре АЭС – Ровенская, Запорожская, Хмельницкая и Южно-Украинская – которые были построены еще при Советском Союзе.

Все эти станции до «оранжевой революции» на стыке 2004 и 2005 годов, работали на российском ядерном топливе, как и планировалось при их проектировке и строительстве. Однако в годы президентства Виктора Ющенко Украина заключила договор с США на поставку американских топливных элементов.

Уже в 2012 году в работе Южно-Украинской АЭС, где начали использовать топливо компании Westinghouse, произошел сбой, и эти топливные элементы этого производителя попали под запрет.

Но после очередной украинской революции – в 2014 году – Киев продолжил курс на перевод украинских атомных электростанций на американское топливо и это грозит новой катастрофой.

«Профессионализм уходит. Украинские власти думают, что можно бесконечно эксплуатировать АЭС, построенные еще при СССР, ничего не вкладывая. Я считаю, что они скоро доиграются. Игра со «спичками» плохо закончится», — заключил Алексей Журавко.

Напомним, самая крупная авария за всю историю атомной энергетики произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС.

На ликвидацию последствий аварии были брошены все силы СССР, при этом радиоактивное заражение распространилось по территории в 200 тысяч квадратных километров, затронув не только Украинскую ССР, но и Белорусскую Советскую Социалистическую республику и РСФСР.

Вокруг Чернобыльской АЭС была создана 30-километровая зона отчуждения, из которой вывезли более 115 тысяч жителей.