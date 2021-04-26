Лавров заявил, что ЕС должен разобраться в "деле Врбетице"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз должен разобраться в событиях, произошедших во Врбетице в 2014 году.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз должен разобраться в событиях, произошедших во Врбетице в 2014 году.

МИД России подозревает Чехию в нарушении международных договоров, подчеркнул глава ведомства.

"Также есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции, в том числе Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза", — пояснил Лавров.

Реакцию чешских политиков дипломат оценил как "путаные комментарии" и "не очень вменяемые заявления".

Ранее президент Чехии Милош Земан в телеобращении заявил, что полиция и генпрокуратура рассматривает вторую версию инцидента, согласно которой причиной взрывов на складе боеприпасов в 2014 году могут быть непрофессиональные действия работников. Вице-премьер республики Ян Гамачек отметил, что чешскому лидеру не стоило упоминать в своей речи дополнительную версию дела.