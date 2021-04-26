Крымские власти готовятся подать иск против Украины на 60 млрд рублей

Украинские банки ушли с территории полуострова, не раздав долги вкладчикам.

Недавно выросший госдолг Украины (сейчас он составляет больше 90 миллионов долларов США) вскоре может стать еще больше. Крымское руководство намеревается подать иск против украинских властей: после того, как полуостров воссоединился с Россией, с его территории исчезли все подконтрольные Киеву банки, а вкладчики остались без денег.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал корреспонденту издания «ПолитНавигатор», что власти Крыма уже готовят соответствующий акт. Всего на полуострове работало почти 90 украинских банков, половина из которых так и не выполнила свои обязательства после референдума 2014 года.

Сумма ущерба оценивается в 60 миллиардов рублей, 30 из которых уже выплатили российские власти. Руководитель практик разрешения споров и международного арбитража адвокатского бюро ART DE LEХ, адвокат Артур Зурабян объяснил, что Украине будет проблематично что-либо противопоставить таким обвинениями:

«Банки не могут в одностороннем порядке изымать вклады, и это фундаментальный принцип гражданского права, для нарушения которого без негативных последствий нужно нечто большее, чем изменение государственной принадлежности соответствующей территории. Даже те вклады, которые были фактически изъяты правительством Николая Рыжкова в 1990 году, поэтапно компенсировались в последующем. И Украине в данном случае будет довольно сложно формировать принципиальную позицию по иску».

По мнению эксперта, на ситуацию нужно смотреть объективно: Киев не сможет выплатить такую сумму, даже если на сторону крымских вкладчиков встанут международные судебные инстанции. В этом случае проблему долг можно покрыть встречными требованиями к Украине, которая подает иски о национализации имущества полуострова.