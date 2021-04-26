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16:04   26 Апреля 2021
Происшествия

Авария в центре Петербурга привела к госпитализации девушки

Авария в центре Петербурга привела к госпитализации девушки

Три автомобиля столкнулись ночью на перекрестке улиц 8-й Советской и Дегтярной. Девушка-водитель легковушки получила открытый перелом ноги.

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись в центре Санкт-Петербурга. На место прибыли врачи, спасатели и сотрудники ГИБДД. Они оказали помощь пострадавшей.

Женщина-водитель легкового автомобиля была доставлена в больницу, медики диагностировали у пациентки открытый перелом голени. По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#авария #дтп #гибдд

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