Осужденный омский экс-чиновник Масан выходит на свободу по УДО

Бывший глава омского департамента финансов Богдан Масан, осужденный за превышение должностных полномочий, отбыл только половину срока.

Бывший глава омского департамента финансов Богдан Масан, осужденный за превышение должностных полномочий, отбыл только половину срока.

Сегодня Омский областной суд поставит точку в решении вопроса о досрочном освобождении экс-чиновника Богдана Масана. Ходатайство о выходе Масана на свободу удовлетворили еще 18 февраля. Процесс затянулся в связи с повторным рассмотрением дела новым составом.

Адвокат Михаил Романовский рассказал о том, что обвинитель настаивал на отмене постановления об УДО. Несмотря на этот факт, суд признал законным освобождение бывшего чиновника, и решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее Богдана Масана осудили за превышение должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы.