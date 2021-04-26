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16:04   26 Апреля 2021
Происшествия

Осужденный омский экс-чиновник Масан выходит на свободу по УДО

Осужденный омский экс-чиновник Масан выходит на свободу по УДО

Бывший глава омского департамента финансов Богдан Масан, осужденный за превышение должностных полномочий, отбыл только половину срока.

Сегодня Омский областной суд поставит точку в решении вопроса о досрочном освобождении экс-чиновника Богдана Масана. Ходатайство о выходе Масана на свободу удовлетворили еще 18 февраля. Процесс затянулся в связи с повторным рассмотрением дела новым составом.

Адвокат Михаил Романовский рассказал о том, что обвинитель настаивал на отмене постановления об УДО. Несмотря на этот факт, суд признал законным освобождение бывшего чиновника, и решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее Богдана Масана осудили за превышение должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы.

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